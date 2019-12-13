Моуринью написал письмо тяжелобольному фанату

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью в ноябре поддержал преданного поклонника Джона Кесслера, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем."Дорогой Джон, мне очень горько слышать, что ты в последнее время чувствуешь себя нехорошо.Хочу воспользоваться возможностью и отправить тебе наилучшие пожелания от лица всего персонала и игроков клуба. Мы надеемся, что ты сохранишь силу духа, и хотим, чтобы ты знал, что мы все тебя поддерживаем!Хочу также поблагодарить тебя за поддержку клуба, мы очень это ценим", — написал Моуринью.Напомним, португалец возглавил лондонскую команду 20 ноября.