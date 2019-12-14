Лэмпард: я не стану просить руководство "Челси" купить Мбаппе, Роналду и Месси

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, как в лондонском клубе согласовываются трансферы."У меня проходили открытые беседу с Мариной Грановской, а она, насколько мне известно, общается с владельцем. Я могу обращаться ко всем, но в основном общаюсь с Мариной, скаутским отделом и Петром Чехом.Конечно, я ежедневно часами общаюсь со своим штабом, мы обсуждаем команду возможности для развития. В какой-то момент начинаешь думать о будущем в долгосрочной перспективе. Пока переговоры были очень открытыми, и я этому рад. Но, конечно, мы пока никого не купили.Если я скажу, что хочу Мбаппе, Роналду и Месси в атаку, мне откажут. Так что такого я не скажу. Существует баланс, и я могу выдвинуть рекомендацию, открыто пообщаться с владельцем и надеяться, что мы движемся в правильном направлении", — приводит слова Лэмпарда Goal.