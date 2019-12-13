Моуринью – Орье: ошибаешься, если думаешь, что сможешь высмеивать меня

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью провёл серьёзную беседу с защитником клуба Сержом Орье. Португальский специалист предупредил игрока, что не будет терпеть его провокационные посты в социальных сетях."Я не смеюсь. Если ты думаешь, что сможешь высмеивать меня в социальных сетях, как ты это делал с другими своими бывшими тренерами, ты ошибаешься", — приводит слова Моуринью Footmercato.В нынешнем сезоне чемпионата Англии Серж Орье провёл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами и заработал красную карточку.Моуринью возглавил "Тоттенхэм" 20 ноября, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино.