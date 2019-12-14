Сульшер: сейчас не задумываюсь о месте в топ-4 АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает, что его команде пока рано думать о завершении сезона в первой четвёрке английской Премьер-лиги."Совсем не задумываюсь об этом в декабре. Нам предстоит провести ещё очень много матчей в декабре, январе, феврале, марте и апреле.Нужно просто продолжать делать свою работу и развиваться как команда, продолжать придерживаться того, во что мы верим, и совершенствоваться каждый день. Верю, что в таком случае результаты придут.На прошлой неделе мы провели хороший матч с "Манчестер Сити", но это уже история. Наша команда двигается в правильном направлении", — приводит слова Сульшера Sky Sports."Манчестер Юнайтед", набрав 24 очка, занимает пятое место в таблице чемпионата Англии.