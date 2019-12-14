Бывший капитан сборной России Алексей Смертин рассказал, что легендарный защитник "Челси" Джон Терри перед матчами позволял себе дурачиться, но с выходом на поле преображался.
"Джон Терри хоть и был моложе, но он был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я — задолго до начала матча — за час-полтора — уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку. Например, Дрогба, Джереми, Макелеле. А Терри сидел просто в раздевалке, не переодеваясь, и просто дурака валял. В носу ковырялся, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Я поначалу не понимал его поведения. Дескать, это же серьезный человек, капитан "Челси" и сборной Англии, который делал подкаты головой. Были случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой…
По-моему, я как-то раз даже попробовал [козявки]. Но не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я ему предложил ему поесть мои, при условии что сам поем его сопли, то мы пришли бы точно к соглашению.
Когда он переодевался, то становился уже совершенно другим, когда мы выходили на поле на разминку. И это отсутствие серой зоны и его поведение в течение 90 минут игры, где он был ответственен не только за свои действия, но и за партнеров, где самоотдача зашкаливала. У меня огромное к нему уважение, но история вот такая. Дело-то тут не в козявках, а в том, как он преображается, переключается. Я всегда думал о том, где эта кнопка переключения. В итоге я для себя ее нашел и понял, что максимальная концентрация нужна не всегда, а только в самое нужное для нее время", — приводит слова Смертина еженедельник "Футбол".
Смертин: Терри перед матчами "Челси" валял дурака: ковырялся в носу и давал попробовать другим
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