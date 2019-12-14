Клопп подтвердил, что "Ливерпуль" интересуется Минамино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что форвард "Зальцбурга" Такуми Минамино действительно может перейти в мерсисайдский клуб.



"Пока нет конкретики. Мы поговорим об этом в тот момент, когда мы решим все наши вопросы с трансферами, не раньше. Очень хороший игрок, это я могу сказать точно", - цитирует Клоппа.



Ранее появлялась информация, что английский клуб готов воспользоваться опцией выкупа японца за 8,6 миллиона евро.