Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" и московского "Спартака" Унаи Эмери отказался возглавить "Эвертон". Об этом сообщает Marca.
По информации источника, испанский специалист также отверг предложения из Китая. Эмери решительно настроен продолжить свою карьеру в серьезном клубе, который сможет бороться за титулы.
После отказа экс-наставника "Пари Сен-Жермен", "ириски" сосредоточатся на подписании контракта с Карло Анчелотти.
"Газета.ру"
Эмери отказался возглавить "Эвертон"
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