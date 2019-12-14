Погба восхитился величием "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".По его словам, молодые игроки манкунианского клуба должны чтить его великую историю и бороться за место в основном составе и более опытными футболистами.Напомним, что команда Оле-Гуннара Сульшера в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).