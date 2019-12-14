Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в срочном порядке провел встречу с форвардом австрийского "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом, сообщает Daily Mail.Источник утверждает, что вчера, 14 декабря, норвежский специалист прибыл в Зальцбург, чтобы уговорить 19-летнего нападающего стать игроком «красных дьяволов». Переход может быть осуществлен уже зимним трансферным окном.Такая спешка произошла по той причине, что с футболистом уже связались представители немецкого "РБ Лейпцига" и дортмундской "Боруссии".Стоит отметить, что у Сульшера есть шанс получить согласие от игрока, так как тот работал под руководством норвежского специалиста во время выступлений за "Мольде". Именно при 46-летнем наставника Холанд дебютировал за первую команду норвежского клуба.Стоит отметить, что в стане "Зальцбурга" нападающий выступает с января текущего года. "Мольде" получил с продажи игрока €5 млн. Действующий контракт 19-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2023 года.