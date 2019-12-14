» » Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в "МЮ"

Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в срочном порядке провел встречу с форвардом австрийского "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом, сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что вчера, 14 декабря, норвежский специалист прибыл в Зальцбург, чтобы уговорить 19-летнего нападающего стать игроком «красных дьяволов». Переход может быть осуществлен уже зимним трансферным окном.

Такая спешка произошла по той причине, что с футболистом уже связались представители немецкого "РБ Лейпцига" и дортмундской "Боруссии".

Стоит отметить, что у Сульшера есть шанс получить согласие от игрока, так как тот работал под руководством норвежского специалиста во время выступлений за "Мольде". Именно при 46-летнем наставника Холанд дебютировал за первую команду норвежского клуба.

Стоит отметить, что в стане "Зальцбурга" нападающий выступает с января текущего года. "Мольде" получил с продажи игрока €5 млн. Действующий контракт 19-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2023 года.

"Газета.ру"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сульшер Холанд Манчестер Юнайтед АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент: у Аленичева есть вариант с одним из топ-клубов СНГ, переговоры ведутся
Слуцкий объяснил, почему отклонил предложение от греческого клуба АЕК
Бербатов: не поставил бы на победу "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
Флик: болельщики на стадионе получили удовольствие от игры Коутиньо. Это был высший класс
Мората: Феликс станет одним из лучших игроков мира
Жардим: в "Монако" разочарованы ничьей, так как контролировали оба тайма
Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в "МЮ"
Слуцкий высказался о возможном возвращении в РПЛ
Гаттузо – о поражении в матче с "Пармой": у "Наполи" психологические проблемы
Тухель: Мбаппе любит показывать своё разочарование
"Наполи" потерял Кулибали из-за травмы бедра
Зидан: у "Барселоны" больше отдыха перед "эль класико"? Не я составляю календарь
"Атлетико" одержал уверенную победу над "Осасуной"
Санчо первым добрался до отметки 10 голов и 10 результативных передач в сезоне-2019/20
"Барселона" подаст жалобу на судейство в матче с "Реалом Сосьедад"
"Монако" сыграл вничью с "Анже"
Коутиньо: всегда стараюсь изо всех сил
"Байер" согласовал с "Ривер Плейт" трансфер Эсекиэля Паласиоса
Лэмпард: не хочу объяснять неудачу какой-то усталостью
Каррера стартовал с победы на посту главного тренера АЕК 10
Гризманн: "Барселоне" нужно сделать выводы и прибавить к игре с "Реалом"
"Наполи" проиграл в первом матче под руководством Гаттузо 2
Бускетс: не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR
Погба восхитился величием "Манчестер Юнайтед" 1
Эмери отказался возглавить "Эвертон"
Бышовец: наш футбольный интеллект сегодня ниже европейского 2
Первушин: лично с Дзюбой не знаком, но, судя по всему, он очень добрый человек 1
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги
Орлов: есть разговоры из "Газпрома", что Семак - это тренер только для чемпионата России 32
Манджукич готов уехать играть в Катар
Все новости