Линекер назвал сумму, в которую оценивает себя в условиях нынешнего трансферного рынка

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, в какую сумму он оценил бы себя как игрока в условиях современного трансферного рынка."Гарри Кейн? Я думаю, его цена соответствует заявленному ценнику в 200 миллионов фунтов стерлингов. Сколько бы стоил я расцвете сил в нынешнее время? Думаю, 150 миллионов фунтов", — сказал Линекер в подкасте "За закрытыми дверями" с Дэнни Бейкером.