Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0).
"С "Манчестер Юнайтед" мы играли намного лучше, чем с "Арсеналом". И там у нас было намного больше моментов, чем в игре с "Арсеналом". А в остальном мы продолжаем работать, как и работали. Знаю ли я что-то о том, что Артета станет тренером „Арсенала“? Нет, я ничего не знаю", - цитиурует Гвардиолу "Чемпионат".
Гвардиола: с "МЮ" мы сыграли намного лучше, лучше, чем с "Арсеналом"
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