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Моринью: "Тоттенхэм" взял невероятные три очка в матче с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (2:1).

"Я очень горжусь, что мы сумели прервать беспроигрышную серию "Вулвз". Нуну должен гордиться рекордом команды. Это сложный соперник. Я говорил об этом на пресс-конференции в пятницу. Они тактически, технически и психологически очень сильны. Мы знали, что матч будет сложным, поэтому они не застали нас врасплох.

Мы отлично начали матч, как и планировали. Нам почти удалось забить второй гол, но с "волками" это не имеет значения. Они используют фланги и центр поля. Адама Траоре и Диогу Жота невероятно быстры, и их трудно остановить.

Мы справились с их характером. При счёте 1:1 они пытались выйти вперёд, так как "Вулверхэмптон" не та команда, которая довольствуется одним очком. Мы знали, что если сумеем доставить мяч в их штрафную, то можем забить. Это три невероятных очка", - цитирует Моуринью ВВС.

"чемпионат.сом"


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Теги: Моуринью Тоттенхэм Вулверхэмптон АПЛ
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