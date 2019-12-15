"Ман Сити" принес соболезнования семье фаната, который умер по дороге в Лондон на матч с "Арсеналом"

"Манчестер Сити" отреагировал на новость о смерти давнего фаната клуба, который отправился в Лондон на матч 17-го тура АПЛ с "Арсеналом"."Манчестер Сити" хочет выразить искренние соболезнования семье и друзьям преданного болельщика, который скончался сегодня на пути в Лондон. В этот печальный момент мысли всех сотрудников клуба с его семьей и близкими", — говорится в заявлении "Манчестер Сити" в твиттере.