Шведский форвард Златан Ибрагимович получил предложение контракта от клуба английской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери со ссылкой на коллегу Паолу Феррари.
По данным источника, 38-летний бомбардир рассматривает предложение и уже сообщил об этом "Милану".
Ранее появилась информация, что "Эвертон" предложил Ибрагимовичу контракт с зарплатой 4 млн фунтов в год. Технический директор "Милана" Паоло Мальдини подтвердил факт переговоров с Ибрагимовичем, но отметил, что с каждым днем ситуация усложняется.
Последним клубом шведского форварда был "Лос-Анджелес Гэлакси", где Ибрагимович играл с марта 2018 года. Всего за клуб MLS он провел 58 матчей и забил 53 гола. С 2016 по 2018 год футболист выступал в АПЛ за "Манчестер Юнайтед".
Sport24
Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ
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