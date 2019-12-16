Капитан "МЮ" Янг покинет клуб по окончании сезона

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг с большой долей вероятности покинет манкунианский клуб по окончании сезона, сообщает ESPN.Контракт 34-летнего защитника с "МЮ" рассчитан до лета 2020 года, и "красные дьяволы" не будут продлевать его, что позволит Янгу покинуть клуб на правах свободного агента.Эшли не планирует завершать карьеру, потому с 1 января он сможет свободно вести переговоры с другими клубами, обсуждая свой потенциальный переход.Янг выступает за "МЮ" с лета 2011 года. За "красных дьяволов" провел 258 матчей, забил 19 голов, отдал 43 голевые передачи.