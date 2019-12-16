Представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал слова полузащитника "Арсенала" Месута Озила в отношении политики страны.
Немецкий полузащитник на своей странице в твиттере выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. Игрок закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже Месут Озил удалил свой пост. Из-за его слов в Китае отменили трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" (0:3).
"Я не знаю, был ли сам господин Озил в Синьцзяне, но, видимо, он был введён в заблуждение фейковыми новостями, и на его суждения повлияли ложные замечания в этом отношении. Если у господина Озила будет такая возможность, мы будем рады видеть его у нас, чтобы он мог сам всё увидеть", - цитирует Шуана ВВС.
"Чемпионат.сом"
МИД Китая: Озил был введён в заблуждение фейковыми новостями о гонении уйгуров
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