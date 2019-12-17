Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит и его помощник Джон Терри проявили уважение к игрокам "Ливерпуля" после матча в 1/4 финала Кубка лиги (5:0), сообщает Sports.ru со ссылкой на ВВС.
Смит и Терри сразу после игры отправились в раздевалку мерсисайдской команды, которая играла вторым составом, и подбодрили молодых футболистов.
Напомним, что основной состав "Ливерпуля" завтра, 18 декабря, сыграет с "Монтерреем" на чемпионате мира среди клубов.
Терри и тренер "Астон Виллы" зашли в раздевалку "Ливерпуля", чтобы подбодрить молодых игроков
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