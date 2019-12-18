Сульшер: надеюсь отметить год работы в "Манчестер Юнайтед" победой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Кубка лиги с "Колчестер Юнайтед" и подвёл итоги своего первого года в клубе."Мой первый год прошёл очень стремительно, я получил от него огромное удовольствие. Для меня большая честь представлять клуб, и в среду я постараюсь сделать так, чтобы этот праздник принёс только положительные эмоции. У нас есть преимущество в том, что играем дома, но дело в том, что это команда, которая уже выбила "Тоттенхэм" и "Кристал Пэлас", поэтому мы не имеем права дать слабину.Пусть мы явные фавориты, но мы понимаем, что должны показать качественную игру и создавать опасные моменты. Надеюсь, так и будет. На кону выход в полуфинал турнира. Поэтому нам следует начать матч ярко и забивать голы. Мы должны задействовать всех игроков, потому что в декабре и январе нас ждёт много матчей. А если мы пройдём дальше, будет ещё два матча", - цитируетСульшера официальный сайт клуба.