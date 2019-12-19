"Ливерпуль" объявил о переходе Минамино из "Ред Булл Зальцбург"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Такуми Минамино из "Ред Булл Зальцбург".24-летний японский футболист сможет выступать за красных с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно. Подробности соглашения с форвардом не уточняются. За свою новую команду Такуми будет выступать под 18-м номером.Ранее сообщалось, что трансфер Минамино обойдётся "Ливерпулю" в € 8 млн – именно столько составляла сумма отступных, прописанная в контракте игрока.