Клопп: Минамино проявляет свои лучшие качества ради успеха других. Замечательный трансфер

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал подписание клубом вингера "Зальцбурга" Такуми Минамино. 24-летний японский футболист присоединится к красным 1 января."Это прекрасные новости, замечательный трансфер. Мы очень, очень рады. Наши болельщики имели возможность на него посмотреть, поэтому мне не нужно в деталях объяснять его способности, которые и так известны.Такуми очень быстрый, очень умный игрок, умеет находить пространство между линиями. Он смело работает с мячом и без мяча — настоящий командный игрок. Он проявляет свои лучшие качества ради успеха других. Его опыт в Лиге чемпионов — хороший бонус.Эта сделка — результат фантастической работы нашего клуба. Майкл Эдвардс и его команда заслуживают большой похвалы.Несложно понять, почему "Зальцбург" становится излюбленным местом для голодных футболистов с настоящим талантом. Репутация клуба в Европе будет только улучшаться.Уверен, что все поклонники "Ливерпуля" позволят Такуми почувствовать себя дома", — приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".