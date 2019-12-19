Защитник "Халл Сити" Макдональд победил рак

Защитник "Халл Сити" Ангус Макдональд излечился от рака кишечника, сообщает официальный сайт английского клуба.В августе 27-летнему английскому футболисту был диагностирован рак кишечника на ранней стадии. Сейчас Макдональд завершил лечение, которое оказалось успешным, и сможет вернуться в футбол в 2020 году.Как сообщает Hull Daily Mail, за время лечения защитник перенес две операции, включая удаление толстой кишки.Макдональд не играл за "Халл Сити", выступающий в Чемпионшипе, с августа 2018 года, пропустив большую часть прошлого сезона из-за тромбоза глубоких вен.