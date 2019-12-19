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Стали известны даты манкунианских дерби в полуфинале Кубка английской лиги

Накануне состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги. Жребий свел между собой следующие команды: «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» и «Лестер» — «Астон Вилла». 19 декабря стали известны даты предстоящих встреч.

В паре «Юнайтед» — «Сити» первый матч состоится 7 января и пройдет на «Олд Траффорд». «Горожане» примут «красных дьяволов» в ответном полуфинальном матче 29 января на «Этихаде».

В паре «Лестер» — «Астон Вилла» первый матч состоится на поле «лис»: «Лестер» примет бирмингемцев на «Кинг Пауэр» 8 января. Ответная встреча на «Вилла Парк» состоится 28 января.

Sport24.ru


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Теги: Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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