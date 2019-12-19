"Манчестер Сити" не собирается искать замену Артете до лета

"Манчестер Сити" не планирует искать замену ассистенту Хосепа Гвардиолы Микелю Артете и готов назначить тренера Родольфо Борреля как минимум до конца текущего сезона. Об этом сообщает The Athletic.Как сообщает источник, 48-летний испанский специалист будет исполнять обязанности ассистента главного тренера манчестерского клуба до лета 2020 года. Клуб намерен продвигать своих тренеров и не искать замену.Отметим, Боррель был одним из первых тренеров нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в системе испанского клуба.Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.