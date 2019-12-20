Роджерс: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена - мы даже половину матчей не сыграли

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс не считает, что чемпионская гонка в английской Премьер-лиге завершена."Перед сезоном никто даже представить не мог, что "Лестер" может оказаться в таком положении. Тем не менее мы продолжаем верить в проделанную работу, которая приносит результат.Игроки "Лестера" демонстрируют первоклассное отношение к своему делу. Каждый матч для нас — это новая возможность.Да, люди могут говорить, что «Ливерпуль» чемпион, но мы не сыграли даже половину туров. Нужно сохранять максимум концентрации и стремиться к качественной игре в каждом матче. Перед нами очень сложный вызов, но это именно то, чего мы хотим", — цитирует Роджерса Sky Sports.