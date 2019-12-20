Гвардиола прокомментировал уход Артеты из "Манчестер Сити" в "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход его ассистента Микеля Артеты на пост наставника лондонского "Арсенала"."Микель был великолепным тренером для "Манчестер Сити". Он был полностью посвящён работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола. Артета внёс большой вклад в достижения клуба в последние годы. Мы все желаем ему удачи в его новой роли. Я уверен, что он готов к ней", - цитирует Гвардиолу пресс-служба "Манчестер Сити".