Райола: "МЮ" больше озабочен экономическим развитием, чем спортивной составляющей

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, считает, что манкунианскому клубу необходим спортивный директор.На данный момент в "МЮ" нет такой должности, а всеми спортивными вопросами занимается исполнительный директор Эд Вудворд, которого болельщики часто упрекают в некомпетентности."Честно говоря, смотрю я на "Манчестер Юнайтед" и думаю, что у них, скорее, американский менталитет, нежели европейский. Под этим я подразумеваю то, что порой клуб, кажется, более озабочен экономической частью, чем спортивной, а это американский тип мышления.Им нужен кто-то, кто соединит экономическую и спортивную стороны", — цитирует Райолу The Telegraph.