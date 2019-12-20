Клопп: Гвардиола - лучший тренер мира. Мне очень нравится, как играют его команды

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил работу своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы."Гвардиола — лучший тренер мира. Мне повезло, что я могу сказать, что мои команды на равных играют с его командами. Он делает невероятные вещи со своим клубом. Мне очень нравится наблюдать за тем, как они играют.Мы с Пепом разные, наши команды отражают наши характеры. Он настоящий джентльмен, а я сами понимаете, как веду себя на бровке. Я чуть более напряжен во время матчей, скажем так.Но в конце большинства сезонов он все же оказывается победителем. Так было в Германии, так и сейчас в Англии. А ведь совсем недавно он доминировал с "Барселоной". Думаю, мы пока не добились такого уровня. Нас сейчас нельзя поставить в один ряд с "Аяксом", "МЮ" и другими великими", — цитирует Клоппа Sky Sports.