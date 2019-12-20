Моуринью: cейчас лучшим тренером называют того, кто меньше проигрывает

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью порассуждал о том, как изменился метод оценки тренеров за последние годы."Можно над этим посмеяться, но несколько лет назад лучшими тренерами были парни с наибольшим количеством побед, а сейчас лучший тот, у кого мало поражений.Например, Анчелотти трижды выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в чемпионатах Италии, Франции и Англии, завоевывал различные кубки, но в то же время он проиграл, наверное, 200 матчей. Я проиграл 150-180 матчей, но Карло немного старше меня.Мне кажется, сейчас главное не сколько игр ты выиграл, а сколько не проиграл. Теперь лучшие тренеры — это тренеры с нулем в графе поражения. Только этим я могу объяснить тренерские назначения — они смотрят, у кого сколько побед и поражений и выбирают того, у кого меньше поражений", — цитирует Моуринью Goal.