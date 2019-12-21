Эмери: люди видели, что я страдал в "Арсенале"

Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал об увольнении из лондонского клуба. Контракт со специалистом был разорван в конце ноября после серии неудачных результатов."Первый мой сезон в клубе был неплохим. Конечно, хотелось бы выиграть Лигу Европы, что дало бы возможность сыграть в Лиге чемпионов, — мы вышли в финал и боролись за этот шанс до самого последнего дня. Неплохой результат для первого сезона, были даже разговоры о возможном продлении контракта.Текущий сезон выглядел достаточно оптимистично. Мы здорово начали, но потом случился ряд неудовлетворительных результатов. Поворотной стала встреча с "Шеффилд Юнайтед", мы проиграли со счётом 0:1. Буквально за один месяц всё сломалось. Пошли неудачные игры, и вопрос "Что происходит?" лишь укреплялся в умах болельщиков и людей, близких к клубу.В такой момент первый удар приходится по тренеру. Окружавшие меня постоянно говорили: "Мы видим, что ты страдаешь". Я даже не спорил.Увольнение? Считаю, мы могли бы изменить ситуацию, но в то же время отлично понимаю людей наверху, которым нужно брать на себя ответственность и принимать решения", — цитирует Эмери BBC.