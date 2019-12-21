Гвардиола: я хотел бы остаться в "Манчестер Сити" как можно дольше

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что он не планирует покидать манкунианский клуб.Контракт Гвардиолы истекает летом 2021 года."Я уже несколько раз говорил, что мне здесь хорошо, и я хочу остаться в "Ман Сити" как можно дольше. Таково мое желание. Но я хочу быть уверен, что так будет лучше для клуба, что их желание аналогичное.Когда мой контракт подойдет к концу, то я буду в "Ман Сити" уже пять лет, равно как и в АПЛ. Это много. Когда ты находишься в одном месте так долго, нужно убедиться, что это верное решение для обеих сторон. Пока спешить некуда, мой контракт заканчивается не через три месяца", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.