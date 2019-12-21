В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" победил "Кристал Пэлас" - 1:0.
Чемпионат Англии
18 тур
Гол: Альмирон, 83
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка, Лежён, Фернандес, Шёр, Дамметт (Йедлин, 90+3), Манкильо, Хэйден (Лонгстафф, 64), Шелви, Альмирон, Жоэлинтон (Гэйл, 77), Кэрролл
Кристал Пэлас: Гуайта, Томкинс, Келли, ван Анхольт, Макартур (Майер, 86), Маккарти, Куйяте, Миливоевич, Бентеке, Заха, Айю
Предупреждения: Альмирон, 84, Шер, 87
"Ньюкасл" с минимальным счетом победил "Кристал Пэлас"
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