Гвардиола: "Манчестер Сити" сможет тягаться с кем угодно, если будет играть так, как с "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером" (3:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии."Я в восторге от нашего выступления. Мы создали много моментов и играли действительно здорово. Мы продолжали наступать и действовали просто, не хотели превращать каждое действие в нечто невероятное. То, что команда играла просто, стало залогом хорошего выступления.Этот матч мне понравился намного больше встречи с "Арсеналом". Де Брюйне был невероятен — он выиграл этот матч для нас. Он всегда был великолепен за время нашей совместной работы. Его самоотдача впечатляет. Он удивительный игрок.Когда мы проигрываем — это катастрофа, когда побеждаем — еще есть шансы догнать "Ливерпуль". Мы на одно очко отстаем от "Лестера".Я лишь хочу видеть, как моя команда играет с мячом и без него. Мы хорошо действуем в этом сезоне. Если играть так, как сегодня, то сможем тягаться с кем угодно", — цитирует Гвардиолу ВВС.