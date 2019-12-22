Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери впервые после ухода из лондонской команды дал большое интервью.
"Языковой барьер стал достаточно важной проблемой исключительно из-за результатов. Думаю, если бы результаты были лучше, люди более лояльно относились бы к моим ошибкам и считали мой английский приемлемым.
"Арсенал" начал сезон с неплохих результатов. Было ощущение, что руководство клуба ценит и достижения прошлой кампании. Было чувство, что мы можем что-то развить вместе — настолько, что руководство планировало предложить мне новый контракт.
Что касает Месута Озила, то он очень важный игрок, если тренер сможет найти способ совместить его с другими футболистами. Он обладает талантом, который делает окружающих лучше, но у него нет нужных качеств для агрессивного прессинга.
Артета готов к переходу на следующий уровень. Он играл за "Арсенал", много лет провел в АПЛ, работал с Хосепом Гвардиолой. Я искренне считаю его назначение хорошим решением. И хочу, чтобы это решение оказалось правильным.
Некоторые команды выразили интерес ко мне. Хочу поблагодарить их (речь идет об "Эвертоне" и других командах) за это, но я сказал всем, что хочу покоя. Мне нужно отдышаться и передохнуть", - цитирует Эмери BBC Sport.
"СЭ"
Эмери: Артета готов к переходу на следующий уровень
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