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Санчо близок к переходу в "Челси" за 140 миллионов

"Челси" близок к подписанию полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По информации The Sun, лондонцы готовы заплатить за 19-летнего игрока около 140 миллионов евро.

Немецкий клуб намерен удержать англичанина до лета, поэтому возможен вариант, при котором "Челси" оформит трансфер футболиста в январе и отдаст его в аренду "Боруссии" до конца сезона, как это было в этом году с Кристианом Пулишичем.

В услугах Санчо ранее также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундцев 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

Санчо перешел в "Боруссию" из "Манчестер Сити" в 2017 году за 8 миллионов евро.

Sport24.ru


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Теги: Санчо Челси Боруссия Бундеслига АПЛ
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