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Моуринью впервые в карьере проиграл домашний матч команде, которую раньше тренировал

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью потерпел первое в карьере домашнее поражение от команды, которую раньше тренировал. Об этом сообщает твиттер OptaJoe.

В матче 18-го тура АПЛ "шпоры" проиграли "Челси". Дубль оформил бразилец Виллиан.

Ранее клубы Моуринью 13 раз принимали бывшие команды тренера, одержав 12 побед. Один матч завершился вничью.

Напомним, на протяжении карьеры португальский специалист возглавлял "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Sport24.ru


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Теги: Моуринью Тоттенхэм АПЛ
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