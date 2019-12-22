Аспиликуэта рассказал о расистском инциденте во время матча "Тоттенхэм" - "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта во время матча 18-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0) сообщил судье о расистских оскорблениях со стороны болельщиков "шпор" в адрес защитника синих Антонио Рюдигера."Нам сказали сообщать, если какой-либо инцидент произойдет. После красной карточки это произошло. Тони подошел ко мне и сказал, что он слышал с трибун обезьяньи звуки. Я сообщил об этом судье. Мы должны работать вместе, чтобы искоренить проблему. Это проблема в жизни и в футболе", — цитирует Аспиликуэту BBC со ссылкой на MOTD.