Моуринью: Рюдигер повел себя очень хитро. Сон сейчас плачет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал удаление нападающего команды Сон Хын Мина в матче с "Челси" (0:2).Арбитр принял решение показать корейцу прямую красную карточку за неспортивное поведение. Лежа на газоне, Сон ударил ногой Антонио Рюдигера."Красная Сона — это глупость. Судья на поле и судьи из бригады VAR не разобрались в эпизоде. Рюдигер, выражусь мягко и корректно, повел себя очень хитро. Ну, молодец. Если бы арбитр сразу показал игроку «Челси» заслуженную желтую за то, что он сделал с Соном, — не было бы никакой реакции от нашего игрока. В итоге Сонни сейчас плачет — да, он очень болезненно реагирует на несправедливость. Рюдигеру могу пожелать только скорейшего выздоровления — у него же перелом ребер, да? Пусть поправляется", - цитирует Моуринью BBC.