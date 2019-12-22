Экс-хавбек "Арсенала" Патрик Виейра, ныне возглавляющий "Ниццу", подчеркнул, что лондонский клуб не предлагал ему пост главного тренера. Ранее СМИ сообщали, что руководство "канониров" до назначения Микеля Артеты рассматривало нескольких кандидатов, одним из которых был Виейра.
"Никто из "Арсенала" со мной не связывался. Приятно, когда твое имя связывают с такими клубами, но у меня контракт с "Ниццей". Мне очень повезло участвовать в таком проекте. Нет никакого намерения или желания искать другую работу", — цитирует Виейра Goal.
Артета возглавил "Арсенал" 20 декабря, подписав контракт на 3,5 года. Ранее 37-летний испанец занимал пост ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". В качестве игрока Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год, проведя 150 матчей во всех турнирах и забив 16 голов.
43-летний Виейра защищал цвета "канониров" с 1996 по 2005 год. В общей сложности он провел за клуб 391 матч и забил 33 гола. Вместе с лондонцами француз трижды становился чемпионом Англии и трижды брал Кубок страны.
Sport24
Виейра: "Арсенал" не предлагал мне пост главного тренера
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»