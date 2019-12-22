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Клопп объяснил, почему в "Ливерпуле" нет французских футболистов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в основном составе его команды нет французских футболистов, так как их трансферная стоимость слишком высока.

"Нет никаких оснований и возможностей приобретать французов. Мбаппе играет за "ПСЖ". Гризманн явно хотел перейти в "Барселону". Возможно, мы и хотели бы заполучить французского игрока, но некоторые из них слишком дороги для нас", — цитирует Клоппа Goal.

Последним игроком с французским паспортом, выступавшим за "Ливерпуль", был защитник Мамаду Сахо. Он защищал цвета мерсисайдцев до 2017 года, после чего перешел в "Кристал Пэлас". Самые известные французы, выступавшие за "Ливерпуль" в XXI веке — Николя Анелька, Джибриль Сиссе и Али Сиссоко.

На данный момент "Ливерпуль" уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Клоппа опережает ближайшего преследователя, "Лестер", на 10 очков и имеет игру в запасе.

Sport24


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Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
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