Де Брейне призвал партнеров по "Ман Сити" оставаться верными принципам Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ и призвал команду по-прежнему следовать принципам главного тренера Хосепа Гвардиолы."Мы должны следовать от матча к матчу. Мы потеряли несколько очков на этом пути, но я думаю, что реакция команды всегда была хорошей. Мы всегда играли одинаково хорошо.Только так можно двигаться вперед. Так мы играли 4 сезона под руководством Гвардиолы, и это не изменится. Мы усердно работаем и много отдаем игре, и если мы так продолжим, болельщики будут получать наслаждение. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", — цитирует Де Брейне Goal.В матче 18-го тура АПЛ "Ман Сити" дома обыграл "Лестер" со счетом 3:1. "Горожане" набрали 38 очков, но остались на третьем месте в турнирной таблице. "Лестер" сохранил вторую позицию (39 очков), лидирует "Ливерпуль", у которого 49 очков и игра в запасе.