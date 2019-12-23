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"Надеюсь, виновные будут найдены и наказаны". Рюдигер выступил против расизма

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер после победы над "Тоттенхэмом" в 18-м туре АПЛ (2:0) высказался о проблеме расизма в футболе.

Напомним, фанаты "шпор" принялись оскорблять Рюдигера, когда после стычки с защитником получил удаление нападающий Сон Хын Мин.

"Очень грустно вновь сталкиваться с расизмом на футбольном матче, но я считаю очень важным говорить об этом публично. Если не стану, все снова забудется через пару дней. Как всегда.

Не хочется вовлекать в это дело целый клуб, "Тоттенхэм", ведь оскорблениями занималась парочка идиотов. Я получил много сообщений с поддержкой в социальных сетях от болельщиков "шпор". Спасибо большое им за это.

Я очень надеюсь, что виновные вскоре будут найдены и наказаны. В современном футболе на подобных стадионах установлены десятки камер, так что это не должно стать проблемой. Ну а если нет, на стадионе должны были быть свидетели. Это позор, что расизм продолжает существовать в 2019 году. Когда же эта бессмыслица закончится?" — написал Рюдигер в твиттере.

Sport24


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Теги: Рюдигер АПЛ Челси Тоттенхэм
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