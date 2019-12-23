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"Эвертон" показал проект нового стадиона, вмещающего до 52 тысяч зрителей

"Эвертон" представил окончательный проект нового стадиона, который будет вмещать до 52 тысяч зрителей. Фотографии данного проекта показаны в "твиттере" английской команды.


Мерсисайдский клуб представил подробную проектную документацию на рассмотрение городскому совету, который в ближайшие месяцы вынесет своё решение. Данный трёхлетний проект начнёт осуществляться в 2020 году. Арена планируют построить в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля. "Эвертон" надеется, что новый стадион будет иметь огромное влияние как на поле, так и за его пределами. На восточной стороне стадиона будет расположена площадка для фанатов, которая обеспечит болельщикам большое количество предматчевых и послематчевых развлечений и мероприятий.

"Эвертон" располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков в 18 турах. Следующий матч подопечные Карло Анчелотти проведут дома с "Бёрнли". Встреча состоится 26 декабря.

"Чемпионат"


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Теги: Эвертон АПЛ
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