Крауч: Погба - лучшее, что есть сейчас в "МЮ"

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба оказывает положительное влияние на команду, когда находится в составе."Если бы у "Манчестер Юнайтед" был Погба в его оптимальной форме и они использовали его в подходящей роли, то многие бы поменяли своё мнение на его счёт. Если говорить проще, Поль — сейчас лучшее, что есть в этом клубе. "МЮ" нужно оставить его и строить свою команду вокруг него.Когда "Манчестер Юнайтед" показывает свой не лучший футбол, то многие винят именно Погба, но посмотрите на матчи, когда он не играл, и вы найдёте множество других проблем, которые также нужно решать. Я считаю, что "МЮ" в январе нужно усилить атаку и полузащиту. У них мало активов в полузащите, и, очевидно, нужен игрок в атакующую линию.У Погба отличное видение поля, но вы посмотрите, какой эффект он оказывает на своих партнёров по команде. Можно было заметить это в матче с "Уотфордом", когда его выход на поле оживил Марсьяля, Рашфорда, Гринвуда и добавил атаке движения", - цитирует Крауча ВВС.