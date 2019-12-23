Лукаку: один год в "Манчестер Юнайтед" стирает предыдущие восемь

Нападающий "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, почему решил покинуть "Манчестер Юнайтед", игроком которого он являлся с лета 2017 по лето 2019 года. 8 августа 2019 года за 65 млн евро бельгиец перебрался в "Интер"."Я отвел его в сторону и сказал, что ухожу из "Манчестер Юнайтед". Было ощущение, что это Погба и я виноваты в падении "МЮ".С самого начала все было по схеме "Да, но…" Я забил в Суперкубке УЕФА, а люди говорили: "Да, но еще один момент он запорол". В своем первом старте в АПЛ за "МЮ" я забил "Вест Хэму". Люди говорили: "Да, но…" С тех пор я представлял себе, каково это будет — покинуть этот клуб. Один год в "Юнайтед" стирает предыдущие восемь", — цитирует Лукаку New York Times.