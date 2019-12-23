"Манчестер Сити" интересуется вратарем "Кристал Пэлас" Гуаитой

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании вратаря "Кристал Пэлас" Висенте Гуаиты, утверждает AS. "Горожане" рассматривают вариант с трансфером 32-летнего испанца на случай, если клуб покинет Клаудио Браво."Кристал Пэлас", в том числе и благодаря великолепной игре Гуаиты, с 20 пропущенными голами обладает четвертой самой надежной обороной в АПЛ, уступая лишь "Ливерпулю", "Лестеру" (по 14) и "Шеффилд Юнайтед" (16). Сам Гуаита в 6 из 16 матчей в АПЛ в сезоне-2019/20 отстоял на ноль, а в оставшихся 10 играх пропустил 16 голов.Контракт Гуаиты с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2021 года.