Фаната "Челси" арестовали за расизм в адрес Сона. Его "сдали" полиции другие болельщики синих

Один из болельщиков "Челси" был арестован после матча 18-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0) за проявление расизма в адрес нападающего "шпор" Сон Хын Мина, сообщает Daily Mail.Сам кореец был не в курсе произошедшего, но об инциденте в полицию сообщили другие поклонники "Челси", которые слышали оскорбления в адрес Сона.Напомним, форвард "Тоттенхэма" был удален после просмотра VAR на 62-й минуте за отмашку ногой от защитника Антонио Рюдигера. После этого фанаты "шпор" начали оскорблять темнокожего немца на расовой почве, издавая в его адрес уханье в стиле обезьян.Всего по итогам встречи были задержаны шесть болельщиков, и только один из них — за расизм в адрес Сона. Пока неизвестно, предъявила ли ему полиция обвинение.