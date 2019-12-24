Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" — "Челси" сменил футболку удаленного Сона на майку Лэмпарда

Интересный эпизод произошел во время матча 18-го тура АПЛ "Тоттенхэм" — "Челси" (0:2).

Как сообщает Givemesport, один из болельщиков пришел на игру в футболке нападающего "шпор" Сон Хын Мина. По ходу встречи фанат снял футболку с номером корейца, под которой оказалась майка "Челси" с фамилией и номером главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда.Примечательно, что Сон заработал удаление на 62-й минуте матча после того, как отмахнулся ногой от защитника "Челси" Антонио Рюдигера. Судья показал игроку "Тоттенхэма" красную карточку после просмотра видеоповтора.После этого инцидента болельщики "Тоттенхэма" подвергли темнокожего Рюдигера оскорблениям на расовой почве. Отметим, что впоследствии Сон за удар немца получил трехматчевую дисквалификацию.