Жиру: будет сложно остаться в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру намерен покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.Ранее появилась информация, что на французского форварда претендуют "Интер" и французский "Бордо". Он не раз заявлял, что будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на чемпионат Европы 2020 года."Будет сложно остаться в "Челси". Я собираюсь переговорить с тренером на этот счёт. Потому что мне не хватает тех минут, что я получаю, чтобы полностью показать себя на поле. Но сейчас я всё ещё игрок "Челси". До открытия трансферного окна я смогу принять участие в некоторых матчах. Придёт время, мы сядем за стол переговоров и примем лучшее решение. Возвращение во французский чемпионат является одним из возможных вариантов", — приводит слова Жиру Le Dauphine Libere.33-летний нападающий принял участие всего в 5 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Жиру не отметился результативными действиями.