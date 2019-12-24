» » Жиру: будет сложно остаться в "Челси"

Жиру: будет сложно остаться в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру намерен покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что на французского форварда претендуют "Интер" и французский "Бордо". Он не раз заявлял, что будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на чемпионат Европы 2020 года.

"Будет сложно остаться в "Челси". Я собираюсь переговорить с тренером на этот счёт. Потому что мне не хватает тех минут, что я получаю, чтобы полностью показать себя на поле. Но сейчас я всё ещё игрок "Челси". До открытия трансферного окна я смогу принять участие в некоторых матчах. Придёт время, мы сядем за стол переговоров и примем лучшее решение. Возвращение во французский чемпионат является одним из возможных вариантов", — приводит слова Жиру Le Dauphine Libere.

33-летний нападающий принял участие всего в 5 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Жиру не отметился результативными действиями.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Жиру Челси АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Уремовича подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго" 4
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
Экс-капитан "Сочи" Песегов: пока я единственный, кому выплатили бонус за выход в РПЛ
Жиру: будет сложно остаться в "Челси"
Источник: "Ювентус" выиграл борьбу за Холанда
Игнашевич: чувствую поддержку руководства "Торпедо". Контракт подписал с удовольствием
Новогодний ролик ЦСКА: Гогуа в образе Снегурочки спел: "А ну-ка, давай-ка" 4
"Торпедо" объявило о продлении контракта с Игнашевичем до 2023 года
"Манчестер Юнайтед" сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе
Кудряшовым интересуются в Турции, Швейцарии и Катаре. Игрок хочет остаться в России
Фанат по ходу матча "Тоттенхэм" — "Челси" сменил футболку удаленного Сона на майку Лэмпарда
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с "Миланом"
Попович может вернуться в РПЛ
Фаната "Челси" арестовали за расизм в адрес Сона. Его "сдали" полиции другие болельщики синих
Уткин: хотел бы Слуцкий денег — пошел бы в "Зенит". Там почти свободно 11
Силкин: Смолов усилил бы "Динамо" 3
Дзюба - второй год подряд лучший футболист России. Но болельщики так не считают 14
Моуринью: VAR убил игру в матче с "Челси"
Караваев рассказал, как изменилась его игра после перехода в "Зенит"
Анчелотти: задача победить "Ливерпуль" не является невыполнимой
Караваев высказался о работе Слуцкого в "Витессе" 5
Депутат Госдумы согласился с заявлением "Фратрии": футбол без фанатов — странное место 3
Кадыров: я привел Уциева в основной состав и сказал: или он играет, или я не финансирую "Ахмат" 2
"Краснодар" готов продать Игнатьева за € 8 млн 8
Кришито: годы в "Зените" оставили много прекрасных воспоминаний, но в Россию я больше не вернусь 3
Моуринью — о расизме: футбол нуждается в помощи. Нужно искоренить любую форму дискриминации 1
Полузащитник "Ювентуса" Бентанкур дисквалифицирован на 3 матча 1
Иньеста может перейти в команду Хуана Верона
Футболист "Милана" создал киберспортивную организацию
Все новости