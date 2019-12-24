Лэмпард разочарован, что Моуринью назвал Рюдигера "не мужиком"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова наставника "Тоттенхэм Хотспур" Жозэ Моуринью о защитнике "синих" Антонио Рюдигере, передает Sky Sports.Лэмпард заявил, что разочарован словами португальского специалиста, который не поверил в травму защитника.Напомним, что дерби, завершившееся со счетом 2:0 в пользу "Челси", отметилось неприятным событием. Рюдигер совершил фол на Сон Хын Мине, после чего тот ударил защитника шипами в грудь. Форвард был удален за это.Комментируя произошедшее, Моуринью заявил, что не верит в травму игрока "синих", сказав что ему нужно было "вставать и играть как мужчине".Также во время встречи с трибун слышались расистские выкрики в сторону Рюдигера и в сторону Сона."Когда возникла ситуация с расизмом, вопрос о честности Антонио разочаровывает. Я слышал слова осуждения после матча с моментом с красной карточкой Сона. Да, это было не жестоко, но машинально. Такое наказывается красной карточкой.Я не сомневаюсь в честности Тони и защищаю его", — сказал Лэмпард.