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Лэмпард разочарован, что Моуринью назвал Рюдигера "не мужиком"

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал слова наставника "Тоттенхэм Хотспур" Жозэ Моуринью о защитнике "синих" Антонио Рюдигере, передает Sky Sports.

Лэмпард заявил, что разочарован словами португальского специалиста, который не поверил в травму защитника.

Напомним, что дерби, завершившееся со счетом 2:0 в пользу "Челси", отметилось неприятным событием. Рюдигер совершил фол на Сон Хын Мине, после чего тот ударил защитника шипами в грудь. Форвард был удален за это.

Комментируя произошедшее, Моуринью заявил, что не верит в травму игрока "синих", сказав что ему нужно было "вставать и играть как мужчине".

Также во время встречи с трибун слышались расистские выкрики в сторону Рюдигера и в сторону Сона.

"Когда возникла ситуация с расизмом, вопрос о честности Антонио разочаровывает. Я слышал слова осуждения после матча с моментом с красной карточкой Сона. Да, это было не жестоко, но машинально. Такое наказывается красной карточкой.

Я не сомневаюсь в честности Тони и защищаю его", — сказал Лэмпард.

"Газета"


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Теги: Лэмпард Моуринью Рудюгер Челси Тоттенхэм
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