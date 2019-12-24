АПЛ выступила с заявлением о расизме на матче "Тоттенхэм" - "Челси"

На официальном сайте Английской премьер-лиги (АПЛ) появилось заявление, касающееся инцидента, произошедшего во время матча 18-го тура национального чемпионата между лондонскими "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси".Дерби завершилось со счетом 2:0 в пользу "синих". Во время встречи в сторону форварда «шпор» Сон Хын Мина и защитника "Челси" Антонио Рюдигера летели расистские оскорбления с трибун.В сообщении говорится о том, что в АПЛ не поддерживают дискриминацию в любом виде, поэтому лига совместно с клубами постарается найти нарушителей и наказать их.Также у организации есть свод правил, который регулирует подобные инциденты, чтобы минимизировать их.